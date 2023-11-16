Шотландия досрочно вышла на Евро-2024. На выезде с Грузией они фавориты за 2.30
Сборные Грузии и Шотландии встретятся в квалификации Евро-2024.
Шотландцы досрочно вышли в финальную стадию чемпионата Европы. Грузия потеряла шансы на прямой выход.
Шотландия – фаворит сегодняшней встречи с коэффициентом 2.30. На победу Грузии дают 3.30, на ничью – 3.50.
Матч состоится в Тбилиси 16 ноября и начнется в 20:00 мск.
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