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В отборе Евро – решающие матчи! На турнир рвутся даже Молдова и Казахстан, но букмекеры в них совсем не верят

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На середину ноября запланированы решающие матчи квалификации к Евро-2024. Будет много драматичных сюжетов, но для их понимания нужно заранее знать расклады в каждой из групп. Объясним компактно.

Напоминаем сначала, что Германия примет турнир, еще 20 участников выходят напрямую с первых двух мест отбора от каждой из групп. Третьи места роли не играют. Оставшиеся три сборные попадут через стыки по итогам Лиги наций. Так что в квалификации обращаем внимание на борьбу за первые два места.

Напоминаем, при равенстве очков в приоритете личные встречи, затем разница мячей, количество голов вообще и мячей на выезде, сумма побед и число выездных побед.

В группе А интриги нет. Разве что, забьет ли Холанд шотландцам

16 ноября: Грузия – Шотландия, Кипр – Испания; 19 ноября: Испания – Грузия, Шотландия – Норвегия.

Испания и Шотландия досрочно вышли напрямую, так что бороться тут не за что. Но можно побиться за первое место – шотландцам для этого надо или набрать больше очков, чем испанцы, или столько же – но опередить по разнице, поскольку в личных встречах все ровно (2:0, 0:2). Но букмекеры не сомневаются в итоговой победе Испании – 1.03.

Вероятность первого места: Испания – 97%, Шотландия – 3%. Здесь и далее мы конвертируем коэффициенты в проценты, поэтому сумма необязательно будет равна 100%.

В группе В спасибо Греции, но борьба закончена

18 ноября: Франция – Гибралтар, Нидерланды – Ирландия; 21 ноября: Греция – Франция, Гибралтар – Нидерланды.

Франция досрочно первая, а голландцы пока еще не оформились, но им хватит трех очков независимо от игры греков во Франции. Их легко набрать в последнем туре с Гибралтаром, но и матч против Ирландии едва ли станет проблемой. Так как по личным встречам Нидерланды лучше Греции (3:0, 1:0), им надо просто взять не меньше очков, чем наберут греки.

Вероятность выхода со второго места: Нидерландов – 99%, Греция – 1%.

В группе С не попасть на второе место может Италия

17 ноября: Италия – Северная Македония, Англия – Мальта; 20 ноября: Северная Македония – Англия, Украина – Италия.

Англия уже выиграла группу, а украинцы и итальянцы бьются за второе место. Если Италия победит македонцев, в Леверкузене против Украины устроит ничья (первый матч – 2:1). Если не победит – нужно будет обыгрывать украинцев. Македонцы теоретически могут догнать и Италию, и Украину, но вторыми все равно не станут из-за личных встреч.

А шансы итальянцев букмекеры оценивают повыше – 1.45 против 2.75 у Украины. Вероятность выхода со второго места: Италия – 69%, Украина – 36%.

В группе D Хорватия рискует не выйти напрямую

18 ноября: Армения – Уэльс, Латвия – Хорватия; 21 ноября: Хорватия – Армения, Уэльс – Турция.

Турция уже вышла, но пока еще не с первого места – для этого надо или не проиграть в Уэльсе, или чтобы хорваты хотя бы раз потеряли очки. Уэльс пока выше Хорватии по личным встречам (1:1, 2:1) и для прямого выхода просто должен набрать не меньше очков, чем хорваты. Хорватам же лучше добиться двух побед и выждать осечку валлийцев.

Шансы у Армении еще остаются, но они невысоки даже при двух победах – обязательно нужна осечка хорватов в Латвии. Да и обыграть надо прямых конкурентов. В общем, похоже, снова не в этот раз. Да и коэффициент гигантский – 20.00. На хорватов сейчас 1.76, на валлийцев – 2.05.

Вероятность выхода напрямую: Хорватия – 57%, Уэльс – 49%, Армения – 5%.

В группе Е и сенсационный победитель, и неожиданный претендент

17 ноября: Молдова – Албания, Польша – Чехия; 20 ноября: Чехия – Молдова, Албания – Фарерские острова.

Албания еще не выиграла группу, но едва ли кто-то в этом сомневается, учитывая силу команды в этом турнире и календарь. В борьбе с любым из конкурентов даже при равенстве очков албанцы будут выше из-за личных встреч. На победу в группе дают 1,07, это 93% вероятности.

А на еще одно место – сразу три претендента. Если молдаване не обыграют албанцев, чехам хватит и двух очков– просто не проиграть оба своих матча (а если обыграют – надо набирать четыре очка). На их выход дают 1.06. Полякам сложнее – надо выигрывать в Чехии и ждать, что молдаване наберут не больше трех очков. Коэффициент на проход – 15.00.

Самой Молдове тяжелее всех, но впервые в истории все зависит от нее так поздно – две победы обеспечат минимум второе место! Но букмекеры оценивают такой исход коэффициентом 20.00.

Вероятность выхода напрямую: Албания – 99%, Чехия – 94%, Польша – 7%, Молдова – 5%.

В группе F нет интриг – даже с первым местом все понятно

16 ноября: Эстония – Австрия, Азербайджан – Швеция; 19 ноября: Бельгия – Азербайджан, Швеция – Эстония.

Тут интрига разве что в борьбе за первое место, но шансы бельгийцев, понятно, космические – едва ли даже в ненужном матче у команды Доменико Тедеско не хватит сил обыграть Азербайджан. Букмекерам даже неинтересно давать линии на победителя группы. С другой стороны, в гостях бельгийцы у этого соперника выиграли всего-то 1:0.

В группе G осталось лишь оформиться венграм и сербам

16 ноября: Болгария – Венгрия, Черногория – Литва; 19 ноября: Венгрия – Черногория, Сербия – Болгария.

Венграм просто хватит одного очка в двух матчах или можно вообще ничего не набирать, если черногорцы не обыграют литовцев. У сербов аналогичная история – или ничья с болгарами, или все равно, если Черногория не выиграет один из матчей. Соответственно Черногории надо побеждать дважды и надеяться на победу Болгарии над Венгрией или Сербией.

Букмекеры видят победителем группы венгров (1.05), но не сербов (11.00) и уж никак не черногорцев (100.00).

Вероятность первого места: Венгрия – 95%, Сербия – 9%, Черногория – 1%.

В группе H три претендента на два места, среди них – Казахстан!

17 ноября: Казахстан – Сан-Марино, Финляндия – Северная Ирландия, Дания – Словения; 20 ноября: Северная Ирландия – Дания, Сан-Марино – Финляндия, Словения – Казахстан.

Ох, тут будет интересно. Еще и потому что казахи должны обыгрывать Сан-Марино и к кому-то из двух конкурентов в последнем туре приблизятся вплотную. В общем, Казахстану надо выигрывать оба матча и желать, чтобы Дания не проиграла Словении, тогда он выйдет без оглядки на матч датчан в последнем туре.

Но если Словения выиграет в следующем туре, а Дания – в последнем, то оба они станут недосягаемыми для Казахстана.

Словении хватит трех очков для выхода, Дании – двух, Казахстану нужны все шесть – и с дополнительными условиями. Букмекеры все-таки больше верят в первых – (1.11) и вторых (1.02), но не в казахов (7.00).

Вероятность выхода напрямую: Дания – 98%, Словения – 90%, Казахстан – 14%.

В группе I можно запутаться, мизерный шанс есть даже у Косово

15 ноября: Израиль – Швейцария; 18 ноября: Беларусь – Андорра, Швейцария – Косово, Израиль – Румыния; 21 ноября: Румыния – Швейцария, Андорра – Израиль, Косово – Беларусь.

У румын отличная позиция, но непростой календарь, при этом ничья против израильтян, скорее всего, решит все проблемы. Аналогичная история и у швейцарцев. Израиль же обострит борьбу, если победит Швейцарию, но практически лишится шансов, если этого не произойдет. У Косово сугубо математические расклады, но их легко запомнить – две победы плюс осечка Швейцарии в матче с Израилем и Израиля в игре с Румынией.

И все-таки букмекеры не сомневаются в проходе швейцарцев (1.10), верят в румын (1.50) и ниже оценивают шансы израильтян (2.20). На косоваров обращать внимание не стали.

Вероятность выхода напрямую: Швейцария – 90%, Румыния – 67%, Израиль – 45%.

В группе J осталось дождаться выхода Словакии

16 ноября: Словакия – Исландия, Люксембург – Босния и Герцеговина, Лихтенштейн – Португалия; 19 ноября: Португалия – Исландия, Босния и Герцеговина – Словакия, Лихтенштейн – Люксембург.

Португалия легко выиграла группу. Словакии осталось набрать лишь одно очко или же не набирать ничего, если Люксембург и Исландия не возьмут максимум. Соответственно и Люксембургу, и Исландии нужны две свои победы и два поражения Словакии, чтобы стать вторыми. Возможным это не кажется, так что и букмекеры оценивают проход словаков в 1.01, люксембуржцев в 30.00, а исландцев – в 50.00.

Вероятность выхода напрямую: Словакия – 99%, Люксембург – 3%, Исландия – 2%.

23 ноября пройдет жеребьевка плей-офф, а 2 декабря в Гамбурге – жеребьевка самого Евро-2024.

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Фото: East News/Emmi Korhonen / LEHTIKUVA / AFP

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