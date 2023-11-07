Военнослужащим и чиновникам запретили посещать игорные заведения в Казахстане
В Казахстане ввели новые ограничения на посещение игорных заведений.
Согласно указу президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева от 2 ноября 2023 года, военнослужащим запрещено посещать казино и играть в азартные игры, сообщает Zakon.kz.
Игорные заведения также на смогут посещать государственные служащие, сотрудники правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы Казахстана.
Все указанные лица могут посещать игорные заведения только в случае исполнения служебных обязанностей. Изменения вступят в законную силу с 17 ноября.
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