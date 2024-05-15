«Зенит» хоть раз обыграет ЦСКА в мае? Ответный матч Фонбет Кубка России – последняя попытка…

«Зенит» и ЦСКА в ответном матче поборются за выход в большой финал Фонбет Кубка России.

Соперники в третий раз пересекутся в мае. Две недели назад они сыграли вничью со счетом 1:1 в рамках первого кубкового матча. А на минувших выходных «Зенит» в Санкт-Петербурге уступил ЦСКА в очередном туре чемпионата – 0:1. Ответный матч Фонбет Кубка России – последняя попытка для «Зенита» обыграть ЦСКА в ходе майской серии встреч…

Если взглянуть на коэффициенты «Фонбет», то кажется, что фаворит очевиден! 1,98 – на победу «Зенита» в основное время, 1,52 – на выход в следующую стадию.

От ЦСКА не так уж сильно ждут успеха в Санкт-Петербурге. 4,20 – на победу гостей в основное время, 2,55 – на проход.

На «Зенит» в эту среду будет давить груз последних неудач, а ЦСКА в любом случае придется трудно в выездном матче с многолетним чемпионом России… Зато у вас все супер – «Фонбет» дарит фрибет до 15 000 рублей новым клиентам без депозита!