«Шахтер» забивает 35 матчей подряд. С «Барселоной» тренд продлится за 1.82

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«Шахтер» встретится с «Барселоной» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Украинский клуб забивает 35 матчей подряд. Поставить на то, что «Шахтер» отличится в матче с «Барсой», можно за 1.82. Обратная ставка идет за 1.98.

«Барселона» – явный фаворит за 1.30. Ничья оценивается коэффициентом 6.30, победа «Шахтера» – в 10.00.

Матч состоится 7 ноября и начнется в 20:45 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Рома» победила «Лечче», уступая 0:1 на 90-й минуте. На римлян можно было поставить за 114.00

2 комментария

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Timam
Без Месси барса, не барса а название
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Alexandr Petrov
Ответ Timam
Без Месси барса, не барса а название
Барса и с Месси в составе 8-2 влетала.
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