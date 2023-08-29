Большой теннис в Америке! Кто фаворит US Open?



Наступает время последнего турнира Большого Шлема в этом году. US Open начинается в понедельник 28 августа и продлится до 10 сентября. Теннисный турнир, который считается одним из самых престижных и захватывающих в мире тенниса, обещает доставить болельщикам по всему миру незабываемые моменты. Быстрейшие корты на харде и лучшие спортсмены планеты – всё что нужно для идеального соревнования!

Мужская часть турнира поможет ответить на вопрос – кто сильнее: Джокович или Алкарас?

Уже дважды спортсмены выходили в финалы и отыграли незабываемые матчи. Финал Уимблдона выиграл испанец, а Новак победил в турнире в Цинциннати. Два ярчайших теннисиста не оставляют шансов другим парням. Выйдут ли они вновь финал, чтобы сразиться в очном противостоянии снова. Аналитики компании 1XBET считают, что именно Джокович и Алкарас являются фаворитами на победу. 2.2 на серба и 2.8 на испанского теннисиста. Они начнут свой путь в разные дни. 29 августа Джокович играет против Александра Мюллера в 6:30 утра по Астане, а Карлос встретится с Домиником Кёпфером днем позже в 6:30 утра.

Но нас интересует казахстанский теннисист Александр Бублик. Саша встретится с достойным соперником. Доминик Тим уже не тот, что был раньше, но может выстрелить в любой момент. Бублика считают фаворитом данной встречи с коэффициентом 1.6 на его успех, Тима оценили в 2.35. Возможно, что этот матч самый ровный в первом круге.

В женской сетке открытого чемпионата Америки всё гораздо интереснее. Первая ракетка мира Ига Швёнтек уже не может похвастаться своей непобедимостью. В последнее время конкуренция у женщин просто невероятная. Да, полька всё ещё считается главной фавориткой как у любителей тенниса, так и у аналитиков компании 1XBET. Успех на турнире оценили в большие для Иги 3.4 коэффициента. Белоруска Арина Соболенко считается второй в списке фавориток – 5 коэффициентов. Ну, а наша любимая Елена Рыбакина получила щедрые 9 баллов от 1XBET.

Касательно “Рыбки” всё крайне неоднозначно. Как минимум два турнира Лену беспокоят травмы и болезни. Эксперты все как один говорили, что она готовится на US Open и поэтому, играя с травмой, не перенапрягается. Как получится на самом деле? Увидим по ходу турнира. Рыбакина будет играть в первом круге против Марты Костюк из Украины. Конечно же шансы на победу казахстанской теннисистки высокие и аналитики 1XBET оценили успех в 1.33 коэффициента.

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