Букмекеры считают, что клубы Бундеслиги легко победят в первом раунде Кубка Германии
В понедельник пройдут четыре матча Кубка Германии. Это «Любек» – «Хоффенхайм», «Хомбург» – «Дармштадт», «Ян Регенсбург» – «Магдебург» и «Оснабрюк» – «Кельн».
В трех из этих четырех игр участвуют клубы Бундеслиги – «Хоффенхайм», «Дармштадт» и «Кельн».
Букмекеры оценивают вероятность победы «Хоффенхайма» коэффициентом 1.27, «Дармштадта» – 1.32, а «Кельна» – 1.63. В оставшейся паре также есть явный фаворит – «Магдебург», чья победа котируется за 1.81.
При этом все матчи наверняка будут результативными. ТБ2.5 во встрече «Любек» – «Хоффенхайм» выставлен за 1.285, в игре «Хомбург» – «Дармштадт» – за 1.44, в матче «Ян Регенсбург» – «Магдебург» – за 1.66 и в противостоянии «Оснабрюк» – «Кельн» – за 1.48.
Первые три матча стартуют в 19:00 по московскому времени. «Оснабрюк» и «Кельн» выйдут на поле в 21:45.
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