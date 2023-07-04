Olimpbet – генеральный партнер вечера профессионального бокса Boxing Super Series

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6 июля в Каспийске во Дворце спорта им. Али Алиева пройдет вечер профессионального бокса. Букмекерская компания Olimpbet стала генеральным партнером ивента, открыла линию на бои и покажет их в прямом эфире.

В главном бою вечера сразятся брутальные тяжеловесы – дагестанский боец Басир Абакаров и ирландец Шон Тёрнер. 31-летний Абакаров – непобежденный боксер. На профессиональном ринге он провел 10 побед, одержал 10 побед, из которых 8 нокаутом.

Рекорд 32-летнего Тёрнера менее впечатляющий: он провел 15 боев, одержал 12 побед и потерпел 3 поражения. В линии Olimpbet фаворитом идет Абакаров: на него можно поставить за 1.25, на ирландца – за 4.10.

К турниру Olimpbet дарит новым клиентам бонус 500 рублей при регистрации по промокоду BOXING и страхует первое пари до 10 000 рублей. Делайте ставки и получайте максимум эмоций от бокса вместе с Olimpbet!

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