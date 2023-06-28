Полуфиналы Кубка Казахстана: прогноз Ербола Каирова

28 июня пройдут первые матчи 1/2 финала Кубка Казахстана: столичная «Астана» примет «Ордабасы» из Шымкента, а костанайский «Тобол» сразится с «Атырау».

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А вот к каким исходам можно присмотреться, по мнению журналиста, комментатора и амбассадора Fonbet Ербола Каирова.

«Астана» – «Ордабасы»: тотал больше 2,5 за 2.20

Учитывая теплые отношения между клубами, предположу, что кто-то из них выйдет на полуфинальный матч Кубка далеко не сильнейшим составом. «Астана» делает ставку на Лигу чемпионов, и наверняка Григорий Бабаян даст возможность отдохнуть некоторым своим лидерам.

Думаю, и «Астана», и «Ордабасы» будут играть без давления, в свое удовольствие. Те игроки, что не вышли против «Астаны» в чемпионате, должны быть мотивированы. Исходя из этого, уверен, что шымкентцы дадут бой хозяевам. Исход противостояния предугадать сложно, тем более что далеко не все решается на футбольном поле. Однако поставлю на то, что игра получится зрелищной и результативной.

Мой прогноз – тотал больше 2,5. Fonbet дает на это коэффициент 2.20.

«Тобол» – «Атырау»: победа «Тобола» за 1.90

У костанайцев появляется шанс взять реванш за недавнее крупное поражение от «Атырау» – 0:3. Тогда главный тренер Милич Чурчич был недоволен решением рефери назначить пенальти в конце первого тайма.

На этот раз составы будут сильно отличаться от предыдущей игры, ведь в Кубке Казахстана тренеры обычно дают шанс резервным игрокам. Другое дело, что это полуфинал и есть шанс завоевать трофей в конце сезона. Особенно он не помешает «Тоболу», учитывая его неудачи в чемпионате и определенные амбиции. Правда, есть и потери в составе костанайцев, плюс не забывайте про сокращение бюджета клуба.

Думаю, хоть и с трудом, однако победу должны одержать именно хозяева поля. Играть предстоит на натуральном газоне, а «Атырау» тренируется на искусственном. Свое «нефтяники» постараются взять в ответной игре.

Мой прогноз – победа «Тобола». Fonbet дает на это коэффициент 1.90.

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