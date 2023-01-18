Теннис или хоккей? И то, и другое!

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Не спите из-за Australian Open? Топите за любимые команды в КХЛ? Olimpbet повышает градус новым щедрым розыгрышем «Зимняя жара».

Специально для активных болельщиков хоккея и большого тенниса Olimpbet приготовил очередную акцию. Выиграть поездку на топовые турниры по этим видам спорта, а также премиальную технику и фрибеты, можно, составляя прогнозы на сайте и в приложении казахстанского букмекера №1*.

Что нужно, чтобы участвовать в акции «Зимняя жара»?

1.      Делайте ставку на сумму от 2000 тенге на любое спортивное событие в категориях «Большой теннис» или «Хоккей с шайбой» с коэффициентом от 1.50.

2.      Одна ставка равна одному шансу на победу. Большее количество ставок увеличивают вероятность на победу.

3.      Ставка, соответствующая условиям акции, автоматически фиксируется в базе. 

Период проведения акции – до 14 февраля 2023 г. включительно. Победители розыгрышей будут определяться еженедельно случайным образом в прямом эфире YouTube-канала Olimpbet.

Подробней об акции «Зимняя жара» читайте здесь.

Самая широкая роспись на спортивные события в теннисе и хоккее – у самого популярного казахстанского букмекера. А делать ординары и собирать экспрессы удобнее в мобильном приложении Olimpbet. Интересующие вас линии под рукой всегда и в любом месте. Установите приложение и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре.

Кстати, трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении и на сайте Olimpbet. Регистрируйтесь, открывайте раздел «Трансляции Live» и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире.

 * Olimpbet был назван Букмекером № 1 на ежегодной премии «Выбор года № 1 в Казахстане» в 2022 году.

 

 

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