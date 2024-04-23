Дмитрий Сергеев: «Топ-5 букмекеров железобетонно будут в топ-10 рекламодателей России. Их бюджеты – не один и не два десятка миллиардов рублей»

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Управляющий партер PARI Дмитрий Сергеев высказался о рейтинге крупнейших рекламодателей России от портала Sostav.

В ежегодный рейтинг впервые попали букмекерские компании. «Фонбет» занял 19-е место с рекламными затратами в размере 4,4 млрд рублей, а «Лига Ставок» – 29-е с 3,4 млрд рублей.

«Если оценивать затраты на спонсорство и киберспорт, то топ-5 российских букмекеров железобетонно будут в топ-10 рекламодателей. Эти затраты просто не были учтены при составлении рейтинга.

Оценку бюджетов по брендам давать не буду, но у лучших из лучших [букмекеров] это не один и не два десятка миллиардов рублей», – написал Сергеев в телеграме.

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