Суд отказался ужесточать меру пресечения главе БК «Мелбет» Ляпустину. Его обвиняют в хищении 90 млн рублей

Мосгорсуд оставил в силе запрет определенных действий гендиректору БК «Мелбет» Игорю Ляпустину по делу о хищении 90 миллионов рублей.

4 апреля Тверской суд Москвы избрал Ляпустину запрет определенных действий вместо ареста.

«Мосгорсуд оставил постановление об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий моему подзащитному», – сказал адвокат обвиняемого Алексей Цаплин.

В начале апреля бывший собственник БК «Мелбет» Александр Градуленко обвинил Ляпустина в хищении 90 млн рублей. Градуленко считает, что нынешний гендиректор букмекерской компании присвоил ее незаконно.

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