КХЛ и настольный теннис – лидеры по объему ставок в первом квартале 2024 года (Дмитрий Сергеев)

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России КХЛ Ставки на спорт Единая лига ВТБ Ставки на футбол Ставки на хоккей Ставки на теннис Ставки на сегодня Ставки на настольный теннис Ставки

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев рассказал об объеме ставок на крупные соревнования в России.

«Поскольку сегодня российские спортивные федерации и лиги получили отчисления за 1-й квартал 2024 года, решил поделиться с вами очередными нашими базовыми цифрами.

Думаю, что это будет полезно для рынка, чтобы потом высчитать сумму отчислений.

Объем ставок на матчи российских ключевых лиг в первом квартале 2024 года составил:

– Единая лига ВТБ: 0,5%

– РПЛ: 0,6%

– КХЛ: 6,0%

Для справки:

– Волейбольная суперлига (м/ж): 0,4%

– ФОНБЕТ Кубок России по футболу: 0,2%

– Настольный теннис (только российские соревнования ЛигиПро): 7,0%.

Это я к чему... 50% из отчислений букмекеров на развитие спорта распределяются пропорционально среди российских лиг и федераций согласно принятым ставкам», – написал Сергеев в телеграме.

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2 комментария
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Настольный теннис понятно, быстрый результат.. для тилта самое то.
А КХЛ меня прям удивило
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Ответ Савелий Крапивкин
Настольный теннис понятно, быстрый результат.. для тилта самое то. А КХЛ меня прям удивило
В этом году без перерывов почти на матчи сборных, игры каждый день, поэтому наверное
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