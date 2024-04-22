КХЛ и настольный теннис – лидеры по объему ставок в первом квартале 2024 года (Дмитрий Сергеев)

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев рассказал об объеме ставок на крупные соревнования в России.

«Поскольку сегодня российские спортивные федерации и лиги получили отчисления за 1-й квартал 2024 года, решил поделиться с вами очередными нашими базовыми цифрами.

Думаю, что это будет полезно для рынка, чтобы потом высчитать сумму отчислений.

Объем ставок на матчи российских ключевых лиг в первом квартале 2024 года составил:

– Единая лига ВТБ: 0,5%

– РПЛ: 0,6%

– КХЛ: 6,0%

Для справки:

– Волейбольная суперлига (м/ж): 0,4%

– ФОНБЕТ Кубок России по футболу: 0,2%

– Настольный теннис (только российские соревнования ЛигиПро): 7,0%.

Это я к чему... 50% из отчислений букмекеров на развитие спорта распределяются пропорционально среди российских лиг и федераций согласно принятым ставкам», – написал Сергеев в телеграме.

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