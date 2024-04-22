КХЛ и настольный теннис – лидеры по объему ставок в первом квартале 2024 года (Дмитрий Сергеев)
Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев рассказал об объеме ставок на крупные соревнования в России.
«Поскольку сегодня российские спортивные федерации и лиги получили отчисления за 1-й квартал 2024 года, решил поделиться с вами очередными нашими базовыми цифрами.
Думаю, что это будет полезно для рынка, чтобы потом высчитать сумму отчислений.
Объем ставок на матчи российских ключевых лиг в первом квартале 2024 года составил:
– Единая лига ВТБ: 0,5%
– РПЛ: 0,6%
– КХЛ: 6,0%
Для справки:
– Волейбольная суперлига (м/ж): 0,4%
– ФОНБЕТ Кубок России по футболу: 0,2%
– Настольный теннис (только российские соревнования ЛигиПро): 7,0%.
Это я к чему... 50% из отчислений букмекеров на развитие спорта распределяются пропорционально среди российских лиг и федераций согласно принятым ставкам», – написал Сергеев в телеграме.
«МЮ» был близок к позору, но вышел в финал Кубка. На «Ковентри» можно было поймать 61.00
А КХЛ меня прям удивило