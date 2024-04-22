Путин подписал закон о финансировании Игр дружбы за счет букмекерских отчислений

Президент России Владимир Путин подписал закон о финансировании Игр дружбы.

Согласно законопроекту, который ранее приняла Госдума и утвердил Совфед, ЕРАИ должен направить организатору турнира 25% всех целевых отчислений, удержанных с букмекеров в год проведения турнира.

Ожидается, что организаторы Игр дружбы получат около 10 млрд рублей в качестве целевых отчислений от букмекеров.

Соревнования пройдут в Екатеринбурге и Москве с 15 по 29 сентября 2024 года.

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