Путин подписал закон о финансировании Игр дружбы за счет букмекерских отчислений

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Президент России Владимир Путин подписал закон о финансировании Игр дружбы.

Согласно законопроекту, который ранее приняла Госдума и утвердил Совфед, ЕРАИ должен направить организатору турнира 25% всех целевых отчислений, удержанных с букмекеров в год проведения турнира.

Ожидается, что организаторы Игр дружбы получат около 10 млрд рублей в качестве целевых отчислений от букмекеров.

Соревнования пройдут в Екатеринбурге и Москве с 15 по 29 сентября 2024 года.

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2 комментария
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Опять недовольные нашлись. Стрелки перекидывают на катаклизмы природы. Отличный указ. У буков денег много. Жду популистов про,, лучше бы,, другим.
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А жителям Орска за свои затопленные дома положены аж целых 50 тысяч рублей!
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