Путин подписал закон о финансировании Игр дружбы за счет букмекерских отчислений
Президент России Владимир Путин подписал закон о финансировании Игр дружбы.
Согласно законопроекту, который ранее приняла Госдума и утвердил Совфед, ЕРАИ должен направить организатору турнира 25% всех целевых отчислений, удержанных с букмекеров в год проведения турнира.
Ожидается, что организаторы Игр дружбы получат около 10 млрд рублей в качестве целевых отчислений от букмекеров.
Соревнования пройдут в Екатеринбурге и Москве с 15 по 29 сентября 2024 года.
«МЮ» был близок к позору, но вышел в финал Кубка. На «Ковентри» можно было поймать 61.00