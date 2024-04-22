«97 Капризов». Спецвыпуск на канале «Суперлига»

На канале «Суперлига» вышел специальный выпуск «На Хоккее» с Юлией Лысенко, в центре внимания которого — звезда НХЛ, №97 Кирилл Капризов.

Юлия только что вернулась из Северной Америки, где сняла суперэксклюзивный материал в Миннесоте. Видео под названием «97 Капризов» открывает новый сезон историй о российских хоккеистах, которые играют в НХЛ.

Выпуск откроет блиц-интервью, а затем зрители узнают интересные факты о повседневной жизни Капризова, его адаптации к Америке и о хоккейной карьере.

В этом выпуске:

– С чего начинается день Кирилла.

– Как ему живётся в Америке и чего не хватает из России.

– Что лучше для хоккеиста: забить на первой минуте или забросить решающую шайбу.

– Какие у Капризова привычки в играх и что он смотрит на YouTube.

– Как Кирилл относится к автомобилям и что мечтает купить.

Партнёром выпуска традиционно выступила букмекерская компания «Лига Ставок».

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