«Металлург» ведет 2-0 в серии с «Локомотивом». Ярославцы котировались явными фаворитами финала

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«Локомотив» примет «Металлург» в 3-м матче финальной серии Кубка Гагарина.

Клуб из Магнитогорска ведет в серии со счетом 2-0.

До первого матча «Локомотив» котировался явным фаворитом противостояния за 1.47. Коэффициент на их титул вырос уже почти в два раза – до 2.70.

Третья игра пройдет 22 апреля, начало – в 19:00 мск.

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