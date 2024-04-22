«Металлург» ведет 2-0 в серии с «Локомотивом». Ярославцы котировались явными фаворитами финала
«Локомотив» примет «Металлург» в 3-м матче финальной серии Кубка Гагарина.
Клуб из Магнитогорска ведет в серии со счетом 2-0.
До первого матча «Локомотив» котировался явным фаворитом противостояния за 1.47. Коэффициент на их титул вырос уже почти в два раза – до 2.70.
Третья игра пройдет 22 апреля, начало – в 19:00 мск.
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