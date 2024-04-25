«Спартак» подобрался к верхней тройке, но шансы ЦСКА в дерби чуть выше

Матч ЦСКА – «Спартак» станет главным событием в четверг.

Разгромная победа над «Ростовом» (5:1) позволила красно-белым обосноваться на подступах к призовой тройке. По итогам 25-го тура «Спартак» не так уж сильно отставал от «Динамо», занимающего 3-е место в таблице чемпионата России.

ЦСКА на выходных неожиданно проиграл «Ахмату» (1:2) и опустился на 6-ю позицию в таблице, но шансы армейцев на победу в дерби все равно чуть выше. «Фонбет» предлагает коэффициент 2,50 на успех хозяев в матче со «Спартаком».

Не стоит ожидать, что дерби пройдет в режиме легкой прогулки для армейцев. Оборона ЦСКА обескровлена ввиду красных карточек, полученных Виллианом Рошей и Игорем Дивеевым. Возможно, стоит присмотреться к коэффициенту на победу «Спартака» – 2,65…

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