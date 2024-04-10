Пол Пирс: «Паоло Банкеро не получает должного признания»

Теги Пол Пирс Орландо НБА Паоло Банкеро Баскетбол

Пол Пирс считает, что Паоло Банкеро заслуживает большего признания.

«Знаете, кто не получает никого признания? Паоло Банкеро.

Он попал на Матч всех звезд во втором сезоне в лиге. «Орландо» занимает четвертое место в конференции и может получить преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф. Кто ожидал от них такого после прошлого сезона? Никто даже не мог предположить.

Никто не говорил о Паоло. Я называл его Пабло, Пабло Эскобаром. Теперь я знаю твое имя. Тебя зовут Паоло. Если выиграешь серию плей-офф, я выучу твою фамилию», – сказал бывший игрок НБА.

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2 комментария
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Банкеро игрок неплохой, но что он сделал, чтобы считать его недооцененным. Все ещё молодой, все еще перспективный - да. Часто нестабильный. Перспективы есть, определенно, но совладает ли с головой, он слишком эмоционально нестабилен,как по мне. Но пока в 21 год на это можно закрыть глаза
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Пол, запомни, Мосли, Джамал Мосли
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