Пол Пирс: «Паоло Банкеро не получает должного признания»

Пол Пирс считает, что Паоло Банкеро заслуживает большего признания.

«Знаете, кто не получает никого признания? .

Он попал на Матч всех звезд во втором сезоне в лиге. « » занимает четвертое место в конференции и может получить преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф. Кто ожидал от них такого после прошлого сезона? Никто даже не мог предположить.

Никто не говорил о Паоло. Я называл его Пабло, Пабло Эскобаром. Теперь я знаю твое имя. Тебя зовут Паоло. Если выиграешь серию плей-офф, я выучу твою фамилию», – сказал бывший игрок .