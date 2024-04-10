Пол Пирс: «Паоло Банкеро не получает должного признания»
Пол Пирс считает, что Паоло Банкеро заслуживает большего признания.
«Знаете, кто не получает никого признания? Паоло Банкеро.
Он попал на Матч всех звезд во втором сезоне в лиге. «Орландо» занимает четвертое место в конференции и может получить преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф. Кто ожидал от них такого после прошлого сезона? Никто даже не мог предположить.
Никто не говорил о Паоло. Я называл его Пабло, Пабло Эскобаром. Теперь я знаю твое имя. Тебя зовут Паоло. Если выиграешь серию плей-офф, я выучу твою фамилию», – сказал бывший игрок НБА.