Звезды «Финикса» вмешивались в тренерские решения и были недовольны Фрэнком Вогелем по ходу серии с «Миннесотой»

Теги возможные переходы Миннесота Финикс НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Фрэнк Вогель Брэдли Бил Девин Букер Баскетбол

«Санз» не сумели скорректировать свою игру в серии с «Тимбервулвз».

Ключевым стал второй матч серии в Миннесоте. «Финикс» лидировал в третьей четверти, но не смог удержать игру.

За 3:53 до конца встречи «Санз» уступали на 15 очков. Главный тренер команды Фрэнк Вогель решил не рисковать игроками основы и выпустить запасных. По сообщениям источников, во время тайм-аута Девин Букер заявил, что хотел бы закончить матч в основном составе и постараться исправить ситуацию. Вогель пошел на поводу у звезды, но через 90 секунд защитник был вынужден покинуть паркет из-за перебора фолов и тренер выпустил баскетболистов запаса.

В этой же встрече Брэдли Бил устроил перепалку с тренером, но оба отнесли это на счет эмоций.

«Дело не в нас двоих, это касалось происходящего в игре. Судей, хода матча. Плохой защиты. Я просто хотел понять, что мы вообще делаем?» – прокомментировал эпизод защитник, настаивая на положительных взаимоотношениях с Вогелем.

В третьей четверти заключительной игры серии во время замены Бил оттолкнул протянутую для приветствия руку главного тренера команды. Всего он провел на площадке 31 минуту и был удален за шесть персональных замечаний.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, форвард Кевин Дюрэнт также выражал недовольство организацией атаки «Санз».

Эксперты считают, что вероятность отставки Вогеля с должности главного тренера высока. Сам специалист выразил уверенность в том, что сохранит свой пост.

«Финикс» закончил выступление в сезоне-2023/24, уступив «Миннесоте» в серии первого раунда со счетом 0-4.

 

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17 комментариев
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Рюкзак-кексик, Букер-ребенок Дончича, и Бил-мусорный скорер учат тренера-чемпиона НБА
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Причём звёзды и Бил. Ему место вообще на скамейке, притом скамейке Уралмаша
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+4
Ответ Ужратый Гусениц
Рюкзак-кексик, Букер-ребенок Дончича, и Бил-мусорный скорер учат тренера-чемпиона НБА
КейДи 2 кратный чемпион НБА и 2 кратный мвп финальной серии
Да, и в новости не было написано, что он пытался учить тренера и влиял на его решения.
+9
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+3
видимо сменят вогеля
классика решения дел в нба
+2
0
+2
Никогда такого не было и вот опять , рюкзак такой рюкзак)
+3
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Ответ AlphaBeast
КейДи 2 кратный чемпион НБА и 2 кратный мвп финальной серии Да, и в новости не было написано, что он пытался учить тренера и влиял на его решения.
Если хотя бы в Оклахоме их взял... а в ГСВ - не щитово
+5
-3
+2
Ответ Дмитрий Максимов
Ой да тут все понятно. Естественно уволят Вогеля. Дешевле тренерский штаб перетасовать, чем что-то там придумывать на обменах. Хотя Вогель конечно физрук тот еще )
Учитывая забитую платежку, дешевле будет как раз всех "звезд" разогнать)
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Дюрэнт уже запросил обмен в Миннесоту?
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И кто же туда пойдёт тренерить после такого? Выбросить после 1 года, когда звезды совсем зазвездились, пятюню не отбивают, рояль таскать некому, а ожидания чемпионские. Наверное к ним очередь выстроилась, Спо, Попович, Дейнолт, Финч, Нёрс каждый день названивают и просятся, это же работа мечты.
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Ответ Максим Макеев
видимо сменят вогеля классика решения дел в нба
Других вариантов у них нет. После 0-4 в первом раунде что-то менять обязательно надо, иначе следующий сезон заранее воспринимается как безнадежный, Дюрант моложе не становится, перспективной молодежи не видно. При этом трудно представить как они могут усилиться после того как выскребли последние активы ради создания нынешнего состава и будут иметь ограничения из-за превышения второго потолка. Смена тренера в такой ситуации единственное что остается. Ну или обменивать звезд и в перестройку без собственных пиков, но их владелец вряд ли на такое готов.
+1
0
+1
Ой да тут все понятно. Естественно уволят Вогеля. Дешевле тренерский штаб перетасовать, чем что-то там придумывать на обменах. Хотя Вогель конечно физрук тот еще )
+2
-2
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Куда перевозит свои таланты теперь рюкзачок? В Орландо?
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Ответ Ужратый Гусениц
Рюкзак-кексик, Букер-ребенок Дончича, и Бил-мусорный скорер учат тренера-чемпиона НБА
Забавно, что Букер выиграл больше игр у Дончича + играл в финале, где две игры по 40 набирал) Лука там не был)
P.s. А что Вогель сделал с командой кроме бесконечных айзо?
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Ответ Дмитрий Белов
Если хотя бы в Оклахоме их взял... а в ГСВ - не щитово
Чемпионство всегда будет чемпионством
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