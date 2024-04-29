Звезды «Финикса» вмешивались в тренерские решения и были недовольны Фрэнком Вогелем по ходу серии с «Миннесотой»

«Санз» не сумели скорректировать свою игру в серии с «Тимбервулвз».

Ключевым стал второй матч серии в Миннесоте. «Финикс» лидировал в третьей четверти, но не смог удержать игру.

За 3:53 до конца встречи «Санз» уступали на 15 очков. Главный тренер команды решил не рисковать игроками основы и выпустить запасных. По сообщениям источников, во время тайм-аута заявил, что хотел бы закончить матч в основном составе и постараться исправить ситуацию. Вогель пошел на поводу у звезды, но через 90 секунд защитник был вынужден покинуть паркет из-за перебора фолов и тренер выпустил баскетболистов запаса.

В этой же встрече устроил перепалку с тренером, но оба отнесли это на счет эмоций.

«Дело не в нас двоих, это касалось происходящего в игре. Судей, хода матча. Плохой защиты. Я просто хотел понять, что мы вообще делаем?» – прокомментировал эпизод защитник, настаивая на положительных взаимоотношениях с Вогелем.

В третьей четверти заключительной игры серии во время замены Бил оттолкнул протянутую для приветствия руку главного тренера команды. Всего он провел на площадке 31 минуту и был удален за шесть персональных замечаний.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, форвард также выражал недовольство организацией атаки «Санз».

Эксперты считают, что вероятность отставки Вогеля с должности главного тренера высока. Сам специалист выразил уверенность в том, что сохранит свой пост.

« » закончил выступление в сезоне-2023/24, уступив «Миннесоте» в серии первого раунда со счетом 0-4.