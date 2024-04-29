Хавьер Паскуаль: «Нашей главной проблемой сегодня были подборы – «Уралмаш» преуспел в этом»

Теги Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Уралмаш Баскетбол

Хавьер Паскуаль отметил причины поражения от «Уралмаша».

«Зенит» проиграл в четвертой встрече с клубом из Екатеринбурга. Серия первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ в третий раз в истории доходит до пятого матча.

В первом случае ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» в сезоне-2013/14. «Зенит» уступил «Нижнему Новгороду» в пятой игре в Санкт-Петербурге в 2015 году.

«Поздравляю «Уралмаш». Первые 20 минут мы провели очень плохо, промазали очень много бросков из-под кольца, и это придало нам нервозности. Во второй половине мы стали играть гораздо лучше, смогли вернуться в игру. Тем не менее, нашей главной проблемой сегодня были подборы – «Уралмаш» преуспел в этом», – рассказал главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.

На счету баскетболистов «Уралмаша» – 45 подборов. Петербуржцы забрали мяч 32 раза.

Решающий матч серии пройдет в Санкт-Петербурге 2 мая.

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