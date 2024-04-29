Одед Каташ о ситуации с Эргином Атаманом: «Не удивлен поведением персонала «Панатинаикоса»

Главный тренер «Маккаби» Одед Каташ поделился реакцией на слова Эргина Атамана.

«Не удивлен поведением персонала «Панатинаикоса», но оно меня не касается. Мы должны сосредоточиться на баскетболе. На персональном уровне я не придаю этому значения, но и не испытываю удивления. Надеюсь, что игроки примут это так же», – заявил Каташ.

Тренер рассказал о планах на третью игру с греческим клубом.

«Отсутствие Уэйда Болдуина – это существенная потеря. Я бы предпочел иметь полный ростер, чтобы распределить игровое время. Игроки должны будут взять на себя его работу. В « » опытные баскетболисты, которые сумели навязать свою игру во втором матче, но мы не сломались ментально и нашли пути сократить отставание. Нам показалось, что они были более агрессивными, но им больше везло в спорных эпизодах», – пояснил Каташ.

В серии первого раунда плей-офф равный счет – 1-1.

Главный тренер «Панатинаикоса» был оштрафован за претензии к арбитрам. Турецкий специалист также говорил об угрозах в его сторону со стороны сотрудника « ».