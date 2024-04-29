Стивен Эй Смит: «Джамал Мюррэй и Майкл Портер должны проявить себя»

Стивен Эй Смит порассуждал о шансах «Лейкерс».

«Мои поздравления «Лейкерс». Вас отшлепали 11 раз, наконец, вы взяли одну игру.

Ключевой игрок – , если он не выйдет на площадку, потому что отсутствие и начинает сказываться. Мюррэй, должны настроиться на игру. Они показали себя в первых трех матчах, но не смогли это сделать в четвертом. Йокич это Йокич, он всегда в порядке. На него можно положиться. Но эти ребята должны проявить себя. Без Джамала Мюррэя «Наггетс» совсем не те.

Так что будет интересно. Если Мюррэй не примет участия в матче, и « » выиграют, это будет здорово. Занимательный сюжет», – заявил эксперт ESPN.

Участие разыгрывающего «Денвера» Джамала Мюррэя в пятой игре серии (3-1) под вопросом из-за растяжения левой голени.