Стивен Эй Смит: «Джамал Мюррэй и Майкл Портер должны проявить себя»

Теги Денвер Лейкерс НБА Джефф Грин НБА плей-офф Никола Йокич Джамал Мюррэй Майкл Портер Брюс Браун Стивен Эй Смит Баскетбол

Стивен Эй Смит порассуждал о шансах «Лейкерс».

«Мои поздравления «Лейкерс». Вас отшлепали 11 раз, наконец, вы взяли одну игру.

Ключевой игрок – Джамал Мюррэй, если он не выйдет на площадку, потому что отсутствие Брюса Брауна и Джеффа Грина начинает сказываться. Мюррэй, Майкл Портер должны настроиться на игру. Они показали себя в первых трех матчах, но не смогли это сделать в четвертом. Йокич это Йокич, он всегда в порядке. На него можно положиться. Но эти ребята должны проявить себя. Без Джамала Мюррэя «Наггетс» совсем не те.

Так что будет интересно. Если Мюррэй не примет участия в матче, и «Лейкерс» выиграют, это будет здорово. Занимательный сюжет», – заявил эксперт ESPN.

Участие разыгрывающего «Денвера» Джамала Мюррэя в пятой игре серии (3-1) под вопросом из-за растяжения левой голени.

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2 комментария
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это майк портер себя в 4й игре не показал? да он там один из лучших был...
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Джамал не в форме, не факт что его отсутствие сейчас - минус для Денвера. Если бы не лютый баззер во втором матче его бы сейчас заслуженно хейтили
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