«Сан-Антонио» и «Индиана» проведут две игры регулярного сезона-2024/25 в Париже

Теги Индиана Сан-Антонио НБА Кевин Притчард Ар Си Бьюфорд Виктор Вембаньяма Баскетбол

«Сперс» и «Пэйсерс» проведут два матча в Париже в 2025 году.

Виктор Вембаньяма со своей командой проведут игры регулярного чемпионата против «Индианы» 23 и 25 января 2025 года в столице Франции.

«Мы воодушевлены возможностью стать частью игр в Париже в 2025 году. Благодаря нашей международной истории у нас много болельщиков во Франции, в Европе и по всему миру. Мы рады, что можем укрепить эту связь в результате подобного события и встретиться с нашими французскими фанатами на паркете и вне его», – заявил генеральный менеджер «Сперс» Ар Си Бьюфорд.

«Пэйсерс» поддерживают болельщики во всем мире, и мы рады быть частью усилий НБА по расширению доступности для поколений фанатов в разных частях света», – добавил президент «Индианы» Кевин Притчард.

 

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4 комментария
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325 евро на самых бичёвых местах. Может можно и подумать о посещении
+3
0
+3
наверное будет Ажиотаж!
+1
0
+1
Ответ Jan Paskel
325 евро на самых бичёвых местах. Может можно и подумать о посещении
Лучше на олимпиаду сгонять, концентрация звёзд и соперничества зашкаливает.
0
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0
Ответ quznez
Лучше на олимпиаду сгонять, концентрация звёзд и соперничества зашкаливает.
одно другому не мешает
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