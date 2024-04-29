«Сан-Антонио» и «Индиана» проведут две игры регулярного сезона-2024/25 в Париже

«Сперс» и «Пэйсерс» проведут два матча в Париже в 2025 году.

со своей командой проведут игры регулярного чемпионата против «Индианы» 23 и 25 января 2025 года в столице Франции.

«Мы воодушевлены возможностью стать частью игр в Париже в 2025 году. Благодаря нашей международной истории у нас много болельщиков во Франции, в Европе и по всему миру. Мы рады, что можем укрепить эту связь в результате подобного события и встретиться с нашими французскими фанатами на паркете и вне его», – заявил генеральный менеджер «Сперс» .

«Пэйсерс» поддерживают болельщики во всем мире, и мы рады быть частью усилий по расширению доступности для поколений фанатов в разных частях света», – добавил президент «Индианы» Кевин Притчард.