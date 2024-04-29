Брайан Уиндхорст о возможном продлении Кевина Дюрэнта: «Это может разжечь пожар в команде»

Брайан Уиндхорст обрисовал контрактную ситуацию Кевина Дюрэнта.

« может подписать продление контракта. Ему будет 36 лет перед началом следующего сезона. У него осталось два года и 105 миллионов по контракту. Но сама возможность продления создает ситуацию, в которой стороны будут вынуждены показать свои намерения насчет друг друга. Захочет ли « » предложить ему еще 60 миллионов в 38 лет? Может быть, нет. Но какой вывод тогда сделает Дюрэнт? А если они придут и предложат ему остаться до конца карьеры, а он не хочет?

Эта ситуация не будет острой до июля, но все, наверняка, уже думают о ней. Если он подпишет продление – это всех успокоит. Будет ли это решение разумным, другой вопрос. Если одна из сторон не пойдет на контакт, это может разжечь в команде пожар. Июль станет показательным с точки зрения мнения сторон друг о друге», – заявил эксперт ESPN.