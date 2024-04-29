Брайан Уиндхорст о возможном продлении Кевина Дюрэнта: «Это может разжечь пожар в команде»

Теги возможные переходы Финикс НБА Кевин Дюрэнт Брайан Уиндхорст Баскетбол

Брайан Уиндхорст обрисовал контрактную ситуацию Кевина Дюрэнта.

«Кевин Дюрэнт может подписать продление контракта. Ему будет 36 лет перед началом следующего сезона. У него осталось два года и 105 миллионов по контракту. Но сама возможность продления создает ситуацию, в которой стороны будут вынуждены показать свои намерения насчет друг друга. Захочет ли «Финикс» предложить ему еще 60 миллионов в 38 лет? Может быть, нет. Но какой вывод тогда сделает Дюрэнт? А если они придут и предложат ему остаться до конца карьеры, а он не хочет?

Эта ситуация не будет острой до июля, но все, наверняка, уже думают о ней. Если он подпишет продление – это всех успокоит. Будет ли это решение разумным, другой вопрос. Если одна из сторон не пойдет на контакт, это может разжечь в команде пожар. Июль станет показательным с точки зрения мнения сторон друг о друге», – заявил эксперт ESPN.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Меняем в Лейкерс на Дианжело. Рюкзак получает наконец двух настоящих звёзд и отсутствие бремени лидерства, Финикс получает третью мусорную пулялку, все довольны
+9
-2
+7
Ну по факту Дюрэнт опять был лучшим в команде. Как и в прошлом ПО из-за дуги никто из вспомогательного каста на постоянной основе не попадал, Нуркич краску не запечатал, Букер играл и лучше, Бил есть Бил.
+6
0
+6
Ответ МЗ
Ну по факту Дюрэнт опять был лучшим в команде. Как и в прошлом ПО из-за дуги никто из вспомогательного каста на постоянной основе не попадал, Нуркич краску не запечатал, Букер играл и лучше, Бил есть Бил.
да, печально, когда все шишки на КД валят, а по факту он пожалуй единственный в Финиксе, кто стабильно выдавал качественный баскет на протяжении всей серии.
+5
-1
+4
Ответ pele_kan
да, печально, когда все шишки на КД валят, а по факту он пожалуй единственный в Финиксе, кто стабильно выдавал качественный баскет на протяжении всей серии.
Да и всего сезона. За весь сезон Букер и Бил не показали стабильной игры вообще. Мало того, что ставка на 3х звёзд не сработала, так 2 не особо и парились.
+1
0
+1
Началось. Рюкзак начал собирать рюкзак. Или показал владельцам финикса уже собранный рюкзак.
0
0
0
Ответ Consistency
Меняем в Лейкерс на Дианжело. Рюкзак получает наконец двух настоящих звёзд и отсутствие бремени лидерства, Финикс получает третью мусорную пулялку, все довольны
Рюкзак боится Леброна, как огня, какой ему Лейкерс.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий