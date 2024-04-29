НБА. Плей-офф. «Майами» примет «Бостон», «Новый Орлеан» встретится с «Оклахомой», «Денвер» сыграет с «Лейкерс»

Теги результаты Бостон Денвер Лейкерс Майами Новый Орлеан НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня пройдут три матча 1-го раунда плей-офф НБА.

«Майами» постарается сравнять счет с «Бостоном» (1-2). «Новый Орлеан» попробует зацепиться за серию с «Оклахомой» (0-3). «Денвер» попытается закрыть серию с «Лейкерс» на домашней арене (3-1).

НБА

Плей-офф

Первый раунд (до четырех побед)

Четвертые и пятые матчи

Майами – Бостон
Дата проведения
30 апреля, 02.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

«Бостон» ведет в серии 2-1

Новый Орлеан – Оклахома-Сити
Дата проведения
30 апреля, 03.30, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

«Оклахома» ведет в серии – 3-0

Денвер – Лейкерс
Дата проведения
30 апреля, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

«Денвер» ведет в серии – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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10 комментариев
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Эх
Бедный дед : )))
Могли сегодня 5 матч Кливленд Орландо поставить, но он собака не такой рейтовый как 5 матч ЛАЛ ДЕН
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Наконец-то, топовый баскет
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За Оклахому. Надо закрывать серию и готовится дать бой ДалласоКлипперсам.
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Две серии могут закончиться сегодня ночью.
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Ну что. Бостон поведёт 3:1, Окла сделает свип и Денвер ЛАЛ будет овертайм, ждём, всем удачи.
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Пеликанс оформят первый в истории камбэк с 0-3 на 4-3
+1
-1
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Пора старпера на рыбалку отправить.
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Пускай этот шикарный первый раунд продолжится как можно дольше.
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