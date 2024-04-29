НБА. Плей-офф. «Майами» примет «Бостон», «Новый Орлеан» встретится с «Оклахомой», «Денвер» сыграет с «Лейкерс»
Сегодня пройдут три матча 1-го раунда плей-офф НБА.
«Майами» постарается сравнять счет с «Бостоном» (1-2). «Новый Орлеан» попробует зацепиться за серию с «Оклахомой» (0-3). «Денвер» попытается закрыть серию с «Лейкерс» на домашней арене (3-1).
Плей-офф
Первый раунд (до четырех побед)
Четвертые и пятые матчи
- Дата проведения
- 30 апреля, 02.30, «FTX Arena»
«Бостон» ведет в серии 2-1
- Дата проведения
- 30 апреля, 03.30, «Smoothie King Center»
«Оклахома» ведет в серии – 3-0
- Дата проведения
- 30 апреля, 05.00, «Ball Arena»
«Денвер» ведет в серии – 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Бедный дед : )))
Могли сегодня 5 матч Кливленд Орландо поставить, но он собака не такой рейтовый как 5 матч ЛАЛ ДЕН