НБА. Плей-офф. «Майами» примет «Бостон», «Новый Орлеан» встретится с «Оклахомой», «Денвер» сыграет с «Лейкерс»

Сегодня пройдут три матча 1-го раунда плей-офф НБА.

« » постарается сравнять счет с « » (1-2). « » попробует зацепиться за серию с «Оклахомой» (0-3). «Денвер» попытается закрыть серию с « » на домашней арене (3-1).

Плей-офф

Первый раунд (до четырех побед)

Четвертые и пятые матчи

«Бостон» ведет в серии 2-1

«Оклахома» ведет в серии – 3-0

«Денвер» ведет в серии – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.