Майкл Джордан сохраняет звание величайшего игрока по мнению баскетболистов по опросу Hoops Hype
100 баскетболистов ответили на вопрос о величайшем игроке всех времен.
Результаты в целом совпали с анонимным голосованием The Athletic, но разрыв между Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом (45,9% - 42,1%, The Athletic) оказался значительнее (49% - 37%). Издание провело анализ категорий проголосовавших и выложило статистику.
Наиболее ярко выраженным преимущество Джордана оказалось среди неамериканцев, игроков до 1995 года рождения, легких форвардов, высокооплачиваемых (более 10 миллионов в год), участников Матчей всех звезд и не игравших с Леброном Джеймсом.
Среди бывших одноклубников форварда «Лейкерс» голоса за две главные звезды в истории НБА разделились поровну.