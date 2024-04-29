Майкл Джордан сохраняет звание величайшего игрока по мнению баскетболистов по опросу Hoops Hype

100 баскетболистов ответили на вопрос о величайшем игроке всех времен.

Результаты в целом совпали с анонимным голосованием The Athletic, но разрыв между и (45,9% - 42,1%, The Athletic) оказался значительнее (49% - 37%). Издание провело анализ категорий проголосовавших и выложило статистику.

Наиболее ярко выраженным преимущество Джордана оказалось среди неамериканцев, игроков до 1995 года рождения, легких форвардов, высокооплачиваемых (более 10 миллионов в год), участников Матчей всех звезд и не игравших с Леброном Джеймсом.

Среди бывших одноклубников форварда « » голоса за две главные звезды в истории разделились поровну.