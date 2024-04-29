Майкл Джордан сохраняет звание величайшего игрока по мнению баскетболистов по опросу Hoops Hype

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс Кобе Брайант НБА Баскетбол

100 баскетболистов ответили на вопрос о величайшем игроке всех времен.

Результаты в целом совпали с анонимным голосованием The Athletic, но разрыв между Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом (45,9% - 42,1%, The Athletic) оказался значительнее (49% - 37%). Издание провело анализ категорий проголосовавших и выложило статистику. 

Наиболее ярко выраженным преимущество Джордана оказалось среди неамериканцев, игроков до 1995 года рождения, легких форвардов, высокооплачиваемых (более 10 миллионов в год), участников Матчей всех звезд и не игравших с Леброном Джеймсом.

Среди бывших одноклубников форварда «Лейкерс» голоса за две главные звезды в истории НБА разделились поровну.

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9 комментариев
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Что там делает Кармело Энтони?
+15
0
+15
Как кажется, цифры по делу - Леброн реально близок, но все же недостаточно крут, чтобы быть выше или наравне с Джорданом. Но номер 2 в истории - это тоже мощно.
+10
-4
+6
Майкл Джордан величайший спортсмен, № 1 в мировом баскетболе.
+8
-5
+3
По юности и дурости болел против Буллз - мол, что они вечно орут про это распиаренное "воздушество"? Ну его нафиг, и Пиппена туда же, пусть лучше выиграют Портленд с Дрекслером! А теперь, когда подрос, понимаю, что на моих глазах творилась история. А я, дурак, этого не видел...
+5
-3
+2
Проходить престарелых Стоктона с Мэллоуном, это настоящее величие. Кто хоть вообще оппозицию Майклу составил? Бэдбойзы кончились, Берд и Мэджик постарели, Хаким намучился с травмами, а Шак еще был ребенком.
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Вода камень точит, время все расставит по полочкам.
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Ответ Алексей Никишин
Что там делает Кармело Энтони?
Отбирает голос за Пола Пирса
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Ответ Дядя Коля 026
Майкл Джордан величайший спортсмен, № 1 в мировом баскетболе.
Возможно так, но важнее то, что по сути кроме Леброна его уже ни с кем не сравнивают. Раньше Майкл на вершине обитал в гордом одиночестве, а сейчас там двое
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