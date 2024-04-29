«Санз» всерьез рассмотрят вариант со сменой главного тренера. Джеймс Джонс, как ожидается, останется на посту генменеджера
«Финикс» может внести изменения после неудачного сезона-23/24.
Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, «Санз» всерьез рассмотрят вариант со сменой главного тренера Фрэнка Вогеля.
Джеймс Джонс, как ожидается, останется на посту генерального менеджера.
Отмечается, что клуб из Аризоны точно внесет изменения в тренерский штаб.
Вогель в воскресенье выразил уверенность в том, что сохранит пост.
В воскресенье «Санз» уступили со счетом 116:122 и завершили выступление в сезоне – 0-4.
Вогель возглавил звездный «Финикс» в межсезонье-2023. В регулярном чемпионате команда добилась результата 49-33.