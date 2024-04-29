«Санз» всерьез рассмотрят вариант со сменой главного тренера. Джеймс Джонс, как ожидается, останется на посту генменеджера

«Финикс» может внести изменения после неудачного сезона-23/24.

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, «Санз» всерьез рассмотрят вариант со сменой главного тренера .

, как ожидается, останется на посту генерального менеджера.

Отмечается, что клуб из Аризоны точно внесет изменения в тренерский штаб.

Вогель в воскресенье выразил уверенность в том, что сохранит пост.

В воскресенье «Санз» уступили со счетом 116:122 и завершили выступление в сезоне – 0-4.

Вогель возглавил звездный « » в межсезонье-2023. В регулярном чемпионате команда добилась результата 49-33.