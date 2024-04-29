Вассилис Спанулис останется на должности главного тренера «Перистери»

Вассилис Спанулис продолжит возглавлять греческий «Перистери».

Двухлетний контракт специалиста с клубом подходит к концу. По сообщениям источников, Спанулис рассматривал различные варианты продолжения карьеры, включая возможное сотрудничество с «Анадолу Эфес».

Успешное завершение сезона клуба положительно повлияло на позиции тренера в команде. « » попал в «Финал четырех» чемпионов, окончив турнир на четвертом месте. В чемпионате Греции клуб занимает третью строчку группы А с результатом 16-10.

является тренером сборной Греции, что также играет роль в его планах на ближайшее будущее.