Вассилис Спанулис останется на должности главного тренера «Перистери»

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Вассилис Спанулис продолжит возглавлять греческий «Перистери».

Двухлетний контракт специалиста с клубом подходит к концу. По сообщениям источников, Спанулис рассматривал различные варианты продолжения карьеры, включая возможное сотрудничество с «Анадолу Эфес».

Успешное завершение сезона клуба положительно повлияло на позиции тренера в команде. «Перистери» попал в «Финал четырех» Лиги чемпионов, окончив турнир на четвертом месте. В чемпионате Греции клуб занимает третью строчку группы А с результатом  16-10.

Вассилис Спанулис является тренером сборной Греции, что также играет роль в его планах на ближайшее будущее. 

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