Клинт Капела о сезоне «Атланты»: «Эгоизм не позволил нам сделать шаг вперед»
Клинт Капела прокомментировал неудачный сезон «Хокс».
«Баскетболисты других команд часто демонстрируют свой лучший уровень именно в играх против нас. Это много говорит о степени нашей командной концентрации. О том, чего мы хотим добиться, когда выходим на паркет, чем готовы пожертвовать, чтобы стать лучше.
В нас присутствует эгоизм. Иногда мы показывали неплохие отрезки длиной в шесть дней, а следующие шесть были совершенно другой командой. Было хорошо видно, что мы не были готовы продолжать, потому что были заняты самими собой. Вот что с нами происходило, почему мы не смогли сделать шаг вперед по сравнению с прошлым годом.
Мы не знаем, что будет происходить летом, потому что в последние два года показали потенциал, но не продемонстрировали надежности и постоянства. В такой ситуации фронт-офису придется принимать решения по составу.
Нельзя упиваться временными успехами на площадке. Этот успех приходит и уходит. Я был в успешной команде и теперь, в составе среднего уровня, могу сказать, что эгоизм приводит к этому непостоянству. К взлетам и падениям», – рассказал центровой в финальной пресс-конференции по итогам сезона.
«Атланта» закончила выступление в турнире, проиграв «Чикаго» в матче плей-ин (116:131).
«Хокс» закончили регулярный сезон на 10-м месте в Восточной конференции с результатом 36-46.
Может вместо философского трактата дело в том, что против вашего дуршлага вместо защиты довольно легко этот уровень показывать?