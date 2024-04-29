Клинт Капела о сезоне «Атланты»: «Эгоизм не позволил нам сделать шаг вперед»

Клинт Капела прокомментировал неудачный сезон «Хокс».

«Баскетболисты других команд часто демонстрируют свой лучший уровень именно в играх против нас. Это много говорит о степени нашей командной концентрации. О том, чего мы хотим добиться, когда выходим на паркет, чем готовы пожертвовать, чтобы стать лучше.

В нас присутствует эгоизм. Иногда мы показывали неплохие отрезки длиной в шесть дней, а следующие шесть были совершенно другой командой. Было хорошо видно, что мы не были готовы продолжать, потому что были заняты самими собой. Вот что с нами происходило, почему мы не смогли сделать шаг вперед по сравнению с прошлым годом.

Мы не знаем, что будет происходить летом, потому что в последние два года показали потенциал, но не продемонстрировали надежности и постоянства. В такой ситуации фронт-офису придется принимать решения по составу.

Нельзя упиваться временными успехами на площадке. Этот успех приходит и уходит. Я был в успешной команде и теперь, в составе среднего уровня, могу сказать, что эгоизм приводит к этому непостоянству. К взлетам и падениям», – рассказал центровой в финальной пресс-конференции по итогам сезона.

« » закончила выступление в турнире, проиграв «Чикаго» в матче плей-ин (116:131).

«Хокс» закончили регулярный сезон на 10-м месте в Восточной конференции с результатом 36-46.