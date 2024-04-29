Девин Букер о причинах неудач «Санз»: «Дело в деталях, нельзя выехать на одном таланте»

Девин Букер прокомментировал потенциал «Финикса».

«В том, что касается состава, да. Все говорят об огневой мощи. Но посмотрите на состояние лиги. Дело в деталях. Нельзя просто выпустить нас на площадку и выехать на таланте. Игра значительно сложнее.

Подборы в защите, в нападении, дополнительные владения, пространство, «бокс-ауты» при штрафных, все, что приходит вам в голову. Не хочу сейчас расписывать по пунктам», – заявил защитник «Санз» в послематчевой пресс-конференции.