Брэдли Бил: «Похоже, я проклят»

Теги Миннесота Финикс НБА НБА плей-офф Брэдли Бил Баскетбол

Брэдли Бил вспомнил свои слова после проигрыша в серии с «Миннесотой» (0-4).

«Меня ни разу в жизни не выносили всухую в серии. Будь я проклят, если это случится», – заявлял Бил перед заключительной игрой серии.

«Похоже, я проклят», – отшутился защитник на послематчевой пресс-конференции.

Бил набрал 9 очков и 2 передачи при 4 из 13 с игры и 1 из 5 трехочковых в решающей встрече. Защитник допустил 6 потерь и получил 6 замечаний.

«Санз» вылетели из плей-офф, уступив «Тимбервулвз» (116:122, 0-4).

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5 комментариев
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Это даже из космоса видно.
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Просто надо уметь играть в команде
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Плюс минус отрицательный 12 в последней игре (Дюра -7, Бук+1) Минус 19 при 28 очках в третьей игре.
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Кто бы меня так проклял, получать по 50 миллионов долларов в год.

Ну, пожалуйста...
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