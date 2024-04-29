Брэдли Бил: «Похоже, я проклят»

Брэдли Бил вспомнил свои слова после проигрыша в серии с «Миннесотой» (0-4).

«Меня ни разу в жизни не выносили всухую в серии. Будь я проклят, если это случится», – заявлял Бил перед заключительной игрой серии.

«Похоже, я проклят», – отшутился защитник на послематчевой пресс-конференции.

Бил набрал 9 очков и 2 передачи при 4 из 13 с игры и 1 из 5 трехочковых в решающей встрече. Защитник допустил 6 потерь и получил 6 замечаний.

«Санз» вылетели из плей-офф, уступив «Тимбервулвз» (116:122, 0-4).