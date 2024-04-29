Виталий Фридзон о продолжении карьеры: «Я на распутье. Пока не решил, чем буду заниматься, но варианты есть»

Виталий Фридзон рассказал о планах на будущее.

«Мне уже много лет. Я думаю: «Может быть, надо завершать? Может быть, хватит?» Да мне уже все говорят: «Завершай карьеру игрока». Кириленко сказал: « в наш штаб». Там много чем заняться можно. В Брянской области, где я родился, например, много интересного всего. Если получится, все это будем развивать.

Можно уже что‑то делать для баскетбола, для спорта, не находясь на паркете. Потому что играть все время на таком уровне очень тяжело. Нужно много восстанавливаться после игр и очень серьезно подходить к этому процессу.

Прошла всего неделя, как сезон для меня завершился. Дайте я приду в себя, отдохну и подумаю, что делать дальше. Может, я буду бегать. Я уже четвертый год завершаю карьеру баскетболиста, но продолжаю играть. Почему бы еще немного не поиграть?

На распутье ли я? Да, просто идеальная формулировка. В общем – или играть, или идти в Брянскую область – там между прочим в высшей лиге будет команда. В Брянске же огромную спортивную базу построили, много залов. Сейчас не буду углубляться в подробности: как все решу, так сразу расскажу, что к чему. Не волнуйтесь. Не могу пока сказать, чем буду заниматься. Но варианты есть», – заявил 38-летний ветеран российского баскетбола.