Эргин Атаман оштрафован на 35000 евро по результатам расследования Евролиги

Теги происшествия Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Маккаби Тель-Авив Панатинаикос Баскетбол

Эргин Атаман заплатит 35000 евро за высказывания в серии с «Маккаби».

В серии «Панатинаикоса» с «Маккаби» в плей-офф Евролиги главный тренер греческого клуба высказал недовольство судейским корпусом и рассказал об угрозах в свой адрес, допустив политически окрашенные высказывания.

Евролига выписала турецкому тренеру штраф в размере 35000 евро по результатам дисциплинарного разбирательства. 30000 за высказывания против арбитров после первого матча и 5000 за несоблюдение правил по доступности для медиа перед второй игрой серии.

Также на 30000 евро оштрафован сам греческий клуб.

Счет в серии между командами – 1-1. Следующий матч пройдет 30 апреля в 20:00 по московскому времени.

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