Чемпионат Турции. «Дарушафака» против «Анадолу Эфеса»

Теги результаты Анадолу Эфес чемпионат Турции Дарушафака Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдет один матч.

«Дарушафака» примет «Анадолу Эфес».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Дарушафака – Анадолу Эфес
Дата проведения
29 апреля, 19.00, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 24-4, Фенербахче – 23-5, Каршияка – 20-9, Бешикташ – 20-9, Маниса – 16-13, Галатасарай – 15-14, Петким Спор – 14-15, Бурсаспор – 13-15, Тюрк Телеком – 13-16, Бююкчекмедже – 13-16, Дарушафака – 12-16, Тофаш – 12-16, Бахчешехир – 12-17, Меркезефенди – 11-18, Бодрумспор – 8-20, Самсунспор – 3-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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