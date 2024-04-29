Энтони Эдвардс Карлу-Энтони Таунсу: «Перестань получать чертовы фолы»

Теги Миннесота Финикс НБА НБА плей-офф Карл-Энтони Таунс Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс прокомментировал роль Карла-Энтони Таунса в игре «Миннесоты».

«Сегодня Таунс не перебрал фолов. В первые три матча он постоянно получал замечания. Если вы посмотрите, в третьей четверти нам удается создать отрыв, когда он принимает участие в игре. У «Финикса» не было игрока, который мог его закрыть.

Я сказал ему вчера, что мы не победим в четвертой встрече, если он опять наполучает замечания.

Как я постоянно говорю, он наш лучший атакующий игрок. Когда он остается на площадке, он представляет огромную проблему для любого противника, потому что растягивает пространство, играет под корзиной, бросает с получения, разыгрывает. Он может делать все, что угодно. Если он перестанет получать персональные замечания, то будет незаменим в каждой игре. КЭТ, переставай получать чертовы фолы», – заявил защитник «Тимбервулвз», обращаясь к одноклубнику во время пресс-конференции.

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс набрал 28 очков и 10 подборов в победном четвертом матче против «Финикса» (122:116, 4-0).

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1 комментарий
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Не смотрел матчи Миньки с Таунсом в составе, но не особо понимаю как он получает так много фолов, ведь по идее он должен просто стоять и контролировать самого слабого атакующего игрока соперника в углу
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