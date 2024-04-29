Джоэл Эмбиид после 1-3 в серии с «Никс»: «Не испытываем давления. Надо побеждать в каждом отдельном матче»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Джоэл Эмбиид рассказал о настроении в «Филадельфии» после поражения в 4-м матче.

Уступив «Нью-Йорку» со счетом 92:97 (1-3), «76-е» находятся в шаге от вылета из плей-офф.

«Теперь для нас есть каждый отдельный матч. Мы знаем, что достаточно хороши. Сегодня не попадали по кольцу, но нам надо продолжать верить в себя.

Мы не испытываем давления. Наша команда заняла седьмое место, многие травмированы, уступаем 1-3. Не знаю, почему мы должны испытывать давление. Надо выходить и показывать свой лучший баскетбол, побеждать в отдельных матчах. Взять следующий, потом еще один дома, потом игра номер семь. Я настроен именно на это. Никакого давления», – заявил центровой «Сиксерс».

 

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Джоэл Эмбиид после поражение в серии с «Никс»: «Давление было просто запредельным, нам не удалось с ним справиться. Еще и все фанаты Никс из Филадельфии обратно в Нью-Йорк вернулись, это было неожиданно и повлияло на нашу игру».
+9
-1
+8
До серии каждый второй игрок Филадельфии заявлял, что они сильнее и это самый легкий соперник. Ну, что ж, выкусите
+8
-3
+5
Какая у него профессия мечты - 50 миллионов баксов в год и никакого давления на работе. Может быть, поэтому вот уже десятилетие никаких значимых результатов не наблюдается?
0
0
0
Не испытываем давления, но эти фанаты...
0
0
0
Ответ Vishenka90
Какая у него профессия мечты - 50 миллионов баксов в год и никакого давления на работе. Может быть, поэтому вот уже десятилетие никаких значимых результатов не наблюдается?
Так 23 года не наблюдается никаких значимых результатов. С того самого финала 2001 года. Повесить всех собак на Эмбида очень легко, к нему есть претензии. Но в его отсутствии команда чуть хуже чем полный ноль. У меня гораздо больше вопросов к тренерам и менеджерам.
0
0
0
Ответ Rick Sorkin
До серии каждый второй игрок Филадельфии заявлял, что они сильнее и это самый легкий соперник. Ну, что ж, выкусите
Пол Рид имел неосторожность ляпнуть что-то похожее и только. Никс серию еще не выиграли. Рано еще выкусывать.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий