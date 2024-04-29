Джоэл Эмбиид после 1-3 в серии с «Никс»: «Не испытываем давления. Надо побеждать в каждом отдельном матче»

Джоэл Эмбиид рассказал о настроении в «Филадельфии» после поражения в 4-м матче.

Уступив « » со счетом 92:97 (1-3), «76-е» находятся в шаге от вылета из плей-офф.

«Теперь для нас есть каждый отдельный матч. Мы знаем, что достаточно хороши. Сегодня не попадали по кольцу, но нам надо продолжать верить в себя.

Мы не испытываем давления. Наша команда заняла седьмое место, многие травмированы, уступаем 1-3. Не знаю, почему мы должны испытывать давление. Надо выходить и показывать свой лучший баскетбол, побеждать в отдельных матчах. Взять следующий, потом еще один дома, потом игра номер семь. Я настроен именно на это. Никакого давления», – заявил центровой «Сиксерс».