Дрэймонд Грин о Юсуфе Нуркиче: «Твит «большой тряпки» потерял актуальность очень быстро»

Юсуф Нуркич отметил вылет «Голден Стэйт», выложив сообщение: «Вот и все, ребята».

« » закончил выступление в плей-офф в первом раунде, уступив «Миннесоте» 0-4.

упомянул центрового «Санз» в своем подкасте.

«Твит от «большой тряпки» потерял свою актуальность очень быстро. Действительно, «вот и все, ребята». Нужно быть очень аккуратным, когда ты не так успешен и пытаешься уколоть других людей. Когда ты не влияешь на успех команды, не можешь обеспечить ей победы. И твоя игра не имеет значения в плане конечного результата», – заявил форвард «Уорриорз».