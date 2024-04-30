Дрэймонд Грин о Юсуфе Нуркиче: «Твит «большой тряпки» потерял актуальность очень быстро»

Теги Голден Стэйт Миннесота Финикс НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Юсуф Нуркич НБА плей-ин Баскетбол

Юсуф Нуркич отметил вылет «Голден Стэйт», выложив сообщение: «Вот и все, ребята».

«Финикс» закончил выступление в плей-офф в первом раунде, уступив «Миннесоте» 0-4.

Дрэймонд Грин упомянул центрового «Санз» в своем подкасте.

«Твит от «большой тряпки» потерял свою актуальность очень быстро. Действительно, «вот и все, ребята». Нужно быть очень аккуратным, когда ты не так успешен и пытаешься уколоть других людей. Когда ты не влияешь на успех команды, не можешь обеспечить ей победы. И твоя игра не имеет значения в плане конечного результата», – заявил форвард «Уорриорз».

 

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6 комментариев
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Стоит лишь слегка надавить, и из этого ранимого паренька сразу начинает течь жидкий кал
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Слишком жёска чё-то. Но, Нурк реально тряпка, надо было бить морду ослу, когда была возможность сослаться на самооборону
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Ответ Light Yagami
Слишком жёска чё-то. Но, Нурк реально тряпка, надо было бить морду ослу, когда была возможность сослаться на самооборону
Слабохарактерный. Йокич бы точно звезданул по тыкве.
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Дреймонд за словом в карман не полезет. Тем интереснее будет в следующем году посмотреть как Нурк съест стареющего зеленого хищника, хотя бы в одном матче. Да и вот никто не отменяет факта их игры за одну команду: разве это невозможно? Поэтому не понимаю как можно так сжигать мосты.
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Грин готов критиковать только белых. Почему молчит про своего черного брата Била?
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