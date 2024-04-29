Лу Уильямс: «Энтони Эдвардс может стать лучшим игроком в любой серии»

Теги Денвер Лейкерс Миннесота Лу Уильямс Финикс НБА НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Лу Уильямс был впечатлен выступлением Энтони Эдвардса.

Защитник «Миннесоты» привел свою команду к победе в серии с «Финиксом» (4-0).

«Это было тотальное доминирование. Четыре игры подряд. Он прописался во вторых половинах этих матчей. В последней игре он выделился из всех баскетболистов на площадке. Принимал правильные решения. Играл с уверенностью в себе. И в то же время, его самое недооцененное качество, он вселял уверенность в своих партнеров на площадке. Он доверял им, делал лишний пас, когда его ловили на сдваиваниях.

Будет ли это «Денвер», будут ли «Лейкерс», Энтони Эдвардс может стать лучшим игроком в серии. Не имеет значения», – заявил Лу Уильямс в подкасте Run It Back.

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1 комментарий
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Эдвардс очень импонирует, как и молодой Роуз в своё время. Надеюсь, не поломается и возьмет гайку
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