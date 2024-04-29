Лу Уильямс: «Энтони Эдвардс может стать лучшим игроком в любой серии»

Лу Уильямс был впечатлен выступлением Энтони Эдвардса.

Защитник «Миннесоты» привел свою команду к победе в серии с « » (4-0).

«Это было тотальное доминирование. Четыре игры подряд. Он прописался во вторых половинах этих матчей. В последней игре он выделился из всех баскетболистов на площадке. Принимал правильные решения. Играл с уверенностью в себе. И в то же время, его самое недооцененное качество, он вселял уверенность в своих партнеров на площадке. Он доверял им, делал лишний пас, когда его ловили на сдваиваниях.

Будет ли это « », будут ли « », может стать лучшим игроком в серии. Не имеет значения», – заявил в подкасте Run It Back.