Кайри Ирвинг о «Клипперс» без Кавая Ленарда: «Они становятся другими игроками»

Теги Даллас Клипперс НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Кавай Ленард Баскетбол

Кайри Ирвинг выразил свое мнение о «Клипперс» без Кавая Ленарда.

Лидер «Клипперс» снова выбыл из строя из-за воспаления в коленном суставе. В плей-офф-2024 калифорнийцы выиграли у «Далласа» два матча без Ленарда, а с ним в составе имеют результат 0-2.

«Когда Кавая нет в составе, они в определенном смысле становятся другими игроками.

Я не хочу проявить неуважение к их таланту, но думаю, что они играют немного более раскрепощенно и берут на себя гораздо более сложные броски», – сказал защитник «Мэверикс».

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