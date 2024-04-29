Кайри Ирвинг о «Клипперс» без Кавая Ленарда: «Они становятся другими игроками»

Кайри Ирвинг выразил свое мнение о «Клипперс» без Кавая Ленарда.

Лидер « » снова выбыл из строя из-за воспаления в коленном суставе. В плей-офф-2024 калифорнийцы выиграли у « » два матча без , а с ним в составе имеют результат 0-2.

«Когда Кавая нет в составе, они в определенном смысле становятся другими игроками.

Я не хочу проявить неуважение к их таланту, но думаю, что они играют немного более раскрепощенно и берут на себя гораздо более сложные броски», – сказал защитник «Мэверикс».