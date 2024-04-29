Анонимный источник в «Санз»: «Мэт Ишбия ничего не понимает в области баскетбола»

Теги Миннесота Финикс НБА НБА плей-офф Мэтью Ишбия Баскетбол

«Финикс» закончил выступление в сезоне-2023/24.

Анонимный источник в «Санз» критически отозвался о деятельности владельца команды Мэта Ишбии: «У нас здесь как-будто «Луни Тюнз».

Все очень сумбурно, с тех пор как пришел Ишбия. Он отличный парень, и все такое, но он слишком много вмешивается в процесс. Слишком вовлечен. Знаю, что он играл в баскетбол в колледже, но я бы сказал, что он ничего не понимает в области баскетбола. Но он принимает многие важные решения».

«Финикс» имеет один из самых дорогих составов в лиге. Команда вылетела из розыгрыша первого раунда плей-офф сезона-2023/24, уступив «Миннесоте» со счетом 0-4.

 

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7 комментариев
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Напоминаю что с тех пор как мэтт ишбия сфлопил в инциденте с николой йокичем, финикс санс не выиграли ни одной игры в плей офф
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Тот обмен Била, это просто ужас , тут только его вина и никого больше
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Ответ Сергей Орлов
Американский Галицкий.
Какое бездарное сравнение, особенно если сравнить формы собственности и формат лиг.
Если говорить про результат, то
за все 12 сезонов, которые Краснодар в РПЛ, в первые два сезона были 9-10 места, один раз в 20/21 команда была 10, во все остальные 9 сезонов Краснодар топ-6 команда, хоть и без чемпионств.
Причем команда из Краснодара, куда не загонишь не за какие деньги топ легионеров.

Не болею за «Быков», но просто напрягло это уничижающее «Американский Галицкий».
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💯
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Ответ andrushapumba
Напоминаю что с тех пор как мэтт ишбия сфлопил в инциденте с николой йокичем, финикс санс не выиграли ни одной игры в плей офф
вообще-то они ту игру и взяли
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Ответ kc6nxy8whs
💯
Мацу лучше пусть лепит
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