Анонимный источник в «Санз»: «Мэт Ишбия ничего не понимает в области баскетбола»

«Финикс» закончил выступление в сезоне-2023/24.

Анонимный источник в «Санз» критически отозвался о деятельности владельца команды Мэта Ишбии: «У нас здесь как-будто «Луни Тюнз».

Все очень сумбурно, с тех пор как пришел Ишбия. Он отличный парень, и все такое, но он слишком много вмешивается в процесс. Слишком вовлечен. Знаю, что он играл в баскетбол в колледже, но я бы сказал, что он ничего не понимает в области баскетбола. Но он принимает многие важные решения».

« » имеет один из самых дорогих составов в лиге. Команда вылетела из розыгрыша первого раунда плей-офф сезона-2023/24, уступив «Миннесоте» со счетом 0-4.