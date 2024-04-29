Анонимный источник в «Санз»: «Мэт Ишбия ничего не понимает в области баскетбола»
«Финикс» закончил выступление в сезоне-2023/24.
Анонимный источник в «Санз» критически отозвался о деятельности владельца команды Мэта Ишбии: «У нас здесь как-будто «Луни Тюнз».
Все очень сумбурно, с тех пор как пришел Ишбия. Он отличный парень, и все такое, но он слишком много вмешивается в процесс. Слишком вовлечен. Знаю, что он играл в баскетбол в колледже, но я бы сказал, что он ничего не понимает в области баскетбола. Но он принимает многие важные решения».
«Финикс» имеет один из самых дорогих составов в лиге. Команда вылетела из розыгрыша первого раунда плей-офф сезона-2023/24, уступив «Миннесоте» со счетом 0-4.
Если говорить про результат, то
за все 12 сезонов, которые Краснодар в РПЛ, в первые два сезона были 9-10 места, один раз в 20/21 команда была 10, во все остальные 9 сезонов Краснодар топ-6 команда, хоть и без чемпионств.
Причем команда из Краснодара, куда не загонишь не за какие деньги топ легионеров.
Не болею за «Быков», но просто напрягло это уничижающее «Американский Галицкий».