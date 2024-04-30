Шэмс Чарания: «Джеймс Харден, возможно, лучший игрок серии с «Далласом»

Шэмс Чарания высоко оценивает игру Джеймса Хардена в плей-офф.

« был лидером этой команды. Его показатель точности (TS) с учетом ценности бросков и штрафных – 72%. Сравним с Николой Йокичем.

На мой взгляд, он был лучшим в составе « » на данный момент, наиболее надежным. Возможно, лучшим игроком серии с « ».

Раньше игра Хардена в плей-офф обычно сводилась к трехочковым, броскам с отшагиваний. Но мне рассказали, что именно в этой серии он скорректировал игру в сторону использования «флоутеров», потому что «Даллас» предоставляет возможности для реализации этих бросков. Он позанимался с тренером Чаком Эллисом из Филадельфии. И мы видели этот технический элемент в его исполнении уже несколько раз», – рассказал инсайдер.