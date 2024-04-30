Шэмс Чарания: «Джеймс Харден, возможно, лучший игрок серии с «Далласом»

Теги Даллас Клипперс НБА Баскетбол - видео Джеймс Харден НБА плей-офф Шэмс Чарания Баскетбол

Шэмс Чарания высоко оценивает игру Джеймса Хардена в плей-офф.

«Харден был лидером этой команды. Его показатель точности (TS) с учетом ценности бросков и штрафных – 72%. Сравним с Николой Йокичем.

На мой взгляд, он был лучшим в составе «Клипперс» на данный момент, наиболее надежным. Возможно, лучшим игроком серии с «Далласом».

Раньше игра Хардена в плей-офф обычно сводилась к трехочковым, броскам с отшагиваний. Но мне рассказали, что именно в этой серии он скорректировал игру в сторону использования «флоутеров», потому что «Даллас» предоставляет возможности для реализации этих бросков. Он позанимался с тренером Чаком Эллисом из Филадельфии. И мы видели этот технический элемент в его исполнении уже несколько раз», – рассказал инсайдер.

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1 комментарий
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ну на норм контракт таким ПО пока что наработал
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