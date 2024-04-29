Ростислав Вергун о победе «Уралмаша»: «Мы почуствовали вкус, и через 3 дня мы будем готовы биться снова»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Ростислав Вергун Уралмаш Баскетбол

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун высоко оценивает шансы своей команды.

Команда из Екатеринбурга одержала вторую домашнюю победу в плей-офф Единой лиги ВТБ над «Зенитом» и сравняла счет в серии (2-2). Встреча закончилась со счетом 72:69, полностью повторив результат предыдущего матча.

«В плей-офф каждая игра превращается в битву характеров и умов. Когда я увидел свою команду в начале игры, я понимал, что у нас есть все шансы. Парни могут играть против каждого – вера в это вселяет уверенность и мотивацию, а они своей игрой доказывают это.

У нас нет потенциала обыгрывать «Зенит» в 30 очков, но у нас было желание и многое получалось.

В концовке самое важное – итоговые числа на табло. Хочу поздравить ребят и клуб, мы имеем положительный эмоциональный импульс. Да, мы будем играть на домашней площадке «Зенита», но мы почувствовали вкус, и через 3 дня мы будем готовы биться снова», – прокомментировал победу клуба Вергун.

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