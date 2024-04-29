Ростислав Вергун о победе «Уралмаша»: «Мы почуствовали вкус, и через 3 дня мы будем готовы биться снова»

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун высоко оценивает шансы своей команды.

Команда из Екатеринбурга одержала вторую домашнюю победу в плей-офф лиги ВТБ над « » и сравняла счет в серии (2-2). Встреча закончилась со счетом 72:69, полностью повторив результат предыдущего матча.

«В плей-офф каждая игра превращается в битву характеров и умов. Когда я увидел свою команду в начале игры, я понимал, что у нас есть все шансы. Парни могут играть против каждого – вера в это вселяет уверенность и мотивацию, а они своей игрой доказывают это.

У нас нет потенциала обыгрывать «Зенит» в 30 очков, но у нас было желание и многое получалось.

В концовке самое важное – итоговые числа на табло. Хочу поздравить ребят и клуб, мы имеем положительный эмоциональный импульс. Да, мы будем играть на домашней площадке «Зенита», но мы почувствовали вкус, и через 3 дня мы будем готовы биться снова», – прокомментировал победу клуба .