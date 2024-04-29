Стивен Эй Смит: «Девин Букер хочет играть за «Нью-Йорк»

Стивен Эй Смит озвучил слух о защитнике «Финикса» Девине Букере.

«Мне говорят, и я не знаю, произойдет ли это когда-нибудь, но хочет играть за « ». Вот такие разговоры. Он может это отрицать. Я не связывался с ним напрямую. Просто говорю, какие ходят слухи. Братишка хочет оказаться в «Нью-Йорке».

Так что у « » два, скорее всего, три игрока, которым они должны 150 миллионов за сезон и которые не хотят там быть», – заявил эксперт ESPN.

У защитника «Санз» контракт с клубом до конца сезона-2027/28.

«Финикс» вылетел из первого раунда плей-офф, проиграв «Миннесоте» (0-4).