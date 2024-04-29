Стивен Эй Смит: «Девин Букер хочет играть за «Нью-Йорк»

Теги Миннесота Нью-Йорк Финикс НБА НБА плей-офф Девин Букер Стивен Эй Смит Баскетбол

Стивен Эй Смит озвучил слух о защитнике «Финикса» Девине Букере.

«Мне говорят, и я не знаю, произойдет ли это когда-нибудь, но Девин Букер хочет играть за «Нью-Йорк». Вот такие разговоры. Он может это отрицать. Я не связывался с ним напрямую. Просто говорю, какие ходят слухи. Братишка хочет оказаться в «Нью-Йорке».

Так что у «Финикса» два, скорее всего, три игрока, которым они должны 150 миллионов за сезон и которые не хотят там быть», – заявил эксперт ESPN.

У защитника «Санз» контракт с клубом до конца сезона-2027/28.

«Финикс» вылетел из первого раунда плей-офф, проиграв «Миннесоте» (0-4).

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5 комментариев
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Интересно если так, думал, что Букер единственный кто там останется после сезона
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Букер сломается у Тибодо.
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В обмен на Рэндла и мешок картошки
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Ответ f0mk4
Интересно если так, думал, что Букер единственный кто там останется после сезона
Бил никому не нужен, а в мусорную команду он не станет переходить со своим контрактом
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Ответ Ruslan Ruslan
Бил никому не нужен, а в мусорную команду он не станет переходить со своим контрактом
Если Кешу и Бука обменяют, то Финикс сам станет мусорной командой. Но скорее всего, Букер сможет поиграть за НЙ не раньше 2028-го))
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