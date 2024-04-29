Шейн Ларкин подпишет продление контракта с «Анадолу Эфес», несмотря на крупное предложение «Фенербахче»

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Шейн Ларкин продолжит играть за «Анадолу Эфес».

Контракт разыгрывающего подходит к концу этим летом. По сообщению источника, «Фенербахче» предлагал Ларкину соглашение на 3 года и 11,5 миллионов.

Защитник согласился продлить сотрудничество с «Анадолу Эфес». По информации журналистов, он получит около 10,5 миллионов за три года.

Игрок проводит шестой сезон за турецкий клуб. Ларкин набирал 16,8 очка и 5,1 передачи в 34 матчах Евролиги.

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