Шейн Ларкин подпишет продление контракта с «Анадолу Эфес», несмотря на крупное предложение «Фенербахче»

Шейн Ларкин продолжит играть за «Анадолу Эфес».

Контракт разыгрывающего подходит к концу этим летом. По сообщению источника, « » предлагал соглашение на 3 года и 11,5 миллионов.

Защитник согласился продлить сотрудничество с « ». По информации журналистов, он получит около 10,5 миллионов за три года.

Игрок проводит шестой сезон за турецкий клуб. Ларкин набирал 16,8 очка и 5,1 передачи в 34 матчах .