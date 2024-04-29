Яннис Адетокумбо приступил к пробежкам на выходных в рамках реабилитации

Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард проходят реабилитацию.

Пятая игра между «Индианой» и «Милуоки» пройдет спустя три недели с момента травмы Адетокумбо. Реабилитация форварда, по ожиданиям экспертов, должна была занять от двух до четырех недель. Адетокумбо приступил к пробежкам на выходных.

Дэмиан Лиллард снял защитный ботинок и занимается бегом под водой. Разгрывающий старается форсировать восстановление.

«Бакс» сомневаются в том, что баскетболисты смогут принять участие в игре во вторник.

«Милуоки» уступает в серии 1-3, следующая встреча с «Индианой» может стать заключительной в противостоянии команд.