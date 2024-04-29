Влад Голдин продолжит выступление в NCAA за университет Мичиган

Влад Голдин снимет свою кандидатуру с драфта НБА.

По сообщению , продолжит выступление в турнире за команду университета Мичиган под руководством Дасти Мэя. Россиянин уже сотрудничал с этим тренером в программе университета Флорида Атлантик и дошел до «Финала четырех» «Мартовского безумия» в сезоне-2022/23.

В минувшем сезоне центровой набирал 15,7 очка при 67% с игры (3-е место в NCAA), делал 6,9 подбора и 1,6 блок-шота в среднем за матч.