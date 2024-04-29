Брэдли Бил прокомментировал эпизод с игнорированием тренера Фрэнка Вогеля

Брэдли Бил извинился за свое поведение в четвертом матче с «Миннесотой».

Защитник « » во время замены по ходу четвертого матча серии с «Миннесотой» оттолкнул протянутую для приветствия руку главного тренера команды Фрэнка Вогеля.

«Я откинул его руку, да. Я был раздражен фолами и знал, что буду вынужден уйти с паркета, это не имело отношения к тренеру. Черт, мне жаль, это наверняка выглядело очень плохо, но это не имело отношения к тренеру. Я был больше раздражен собой. А он просто делал свою работу. Выручал меня», – объяснил Бил на пресс-конференции.

На счету защитника «Санз» 9 очков при 4 из 13 с игры. Он провел на площадке 31 минуту и был удален за шесть персональных замечаний.