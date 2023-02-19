«Милуоки» подал заявку на проведение всех звезд НБА в 2025 или 2026 году.

принимал только один Матч всех звезд в своей истории – в 1977 году на Milwaukee Arena. Открывшийся в 2018 году Fiserv Forum еще не проводил знаменательное событие.

«Бакс» подавали заявки на проведение Матчей всех звезд 2022 и 2023 годов, но мероприятие в минувшем сезоне было отдано « », а в этом году мероприятие проводит «Юта».

Звездный уикенж в 2024 году состоится в Индианаполисе.

Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет

Мэк Маккланг (кто?) спас конкурс данков! Еще неделю назад он был без контракта в НБА