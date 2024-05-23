Кайри Ирвинг о словах Энтони Эдвардса в его сторону: «Использовал их как мотивацию»
Кайри Ирвинг набрал 30 очков в первом матче с «Миннесотой».
Чарльз Баркли поинтересовался, повлияло ли заявление Энтони Эдвардса о том, что он «разберется с Кайри», на агрессивность защитника.
«Я использовал его как мотивацию.
Когда услышал это, сидя дома, принял за знак уважения в свой адрес. Знал, как будет выглядеть эта игра и остальная часть серии. Это психология бесстрашия, то, за что мы любим Эдвардса. Так что сегодня я знал, что он организует прессинг в мой адрес. Но они только что пережили 7-й матч, их ноги не были свежими. Надеюсь, они придут в себя, но мы будем готовы», – заявил Ирвинг в послематчевом интервью.
«Даллас» повел в серии с «Миннесотой» (108:105, 1-0).