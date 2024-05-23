Кайри Ирвинг о словах Энтони Эдвардса в его сторону: «Использовал их как мотивацию»

Теги Даллас Миннесота НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Кайри Ирвинг Энтони Эдвардс Баскетбол

Кайри Ирвинг набрал 30 очков в первом матче с «Миннесотой».

Чарльз Баркли поинтересовался, повлияло ли заявление Энтони Эдвардса о том, что он «разберется с Кайри», на агрессивность защитника.

«Я использовал его как мотивацию.

Когда услышал это, сидя дома, принял за знак уважения в свой адрес. Знал, как будет выглядеть эта игра и остальная часть серии. Это психология бесстрашия, то, за что мы любим Эдвардса. Так что сегодня я знал, что он организует прессинг в мой адрес. Но они только что пережили 7-й матч, их ноги не были свежими. Надеюсь, они придут в себя, но мы будем готовы», – заявил Ирвинг в послематчевом интервью.

«Даллас» повел в серии с «Миннесотой» (108:105, 1-0).

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9 комментариев
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Кайри красава…доказал делом а не пустыми словами как некоторые
+15
-3
+12
Кайри повзрослел, перестал курить и заниматься теориями заговора и плоской земли....И сразу стал показывать шикарный результат...В этом противостоянии мне почему-то больше нравится Даллас. Кайри, не подведи!!!!!))))
+8
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+7
"Надеюсь, они придут в себя" - слова настоящего чемпиона, который не просто хочет гайку, а просто любит играть в баскетбол против достойных соперников.
+6
0
+6
Ответ Chistian Jadson
Самый талантливый игрок на площадке, сильно выделяется на фоне остальных
Лука типа менее талантливый?
+6
0
+6
Kyrie schooled Ant
+6
-1
+5
Кайри Мистер Адекватность Ирвинг.)
+5
0
+5
Самый талантливый игрок на площадке, сильно выделяется на фоне остальных
+3
-1
+2
Ответ Manny Bosques
Kyrie schooled Ant
Пока что всего 1-0 в серии в игре с разницей пару очков... ога, прям проучил 😂
+4
-3
+1
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