Кайри Ирвинг о словах Энтони Эдвардса в его сторону: «Использовал их как мотивацию»

Кайри Ирвинг набрал 30 очков в первом матче с «Миннесотой».

поинтересовался, повлияло ли заявление о том, что он «разберется с Кайри», на агрессивность защитника.

«Я использовал его как мотивацию.

Когда услышал это, сидя дома, принял за знак уважения в свой адрес. Знал, как будет выглядеть эта игра и остальная часть серии. Это психология бесстрашия, то, за что мы любим Эдвардса. Так что сегодня я знал, что он организует прессинг в мой адрес. Но они только что пережили 7-й матч, их ноги не были свежими. Надеюсь, они придут в себя, но мы будем готовы», – заявил в послематчевом интервью.

« » повел в серии с «Миннесотой» (108:105, 1-0).