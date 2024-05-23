Кайри Ирвинг о взаимодействии с Лукой Дончичем: «Мы нашли ударную связку, когда один разыгрывает, а второй набирает очки»

Звездные игроки «Далласа» прокомментировали ход встречи с «Миннесотой» (108:105).

набрал 24 из 30 очков в первой половине матча. Это второй показатель по результативности в первых половинах в плей-офф в карьере защитника. Игра Ирвинга позволила «Мэверикс» не допустить отрыва «Тимбервулвз».

«Я уже бывал в таких матчах, так что смог собраться. Начать встречу с уверенностью и агрессивностью.

Лука Дончич – один из лучших в нападении в истории. Он доказал это. Когда игра в атаке у него не идет, я знаю, что он прибавит во второй половине. Мне кажется, мы нашли ударную связку, когда один разыгрывает, а второй набирает очки, что позволяет нам не проседать и в других компонентах на площадке», – заявил Ирвинг после матча.

«Вклад Ирвинга в результат огромен. Мы проигрывали бы очков 20, если бы он не набирал так много в первой половине. Спасибо ему за то, что оставил нас в игре.

Я сказал себе, что для победы мне придется играть значительно лучше. Я был плох в первые 3 четверти. В заключительной – вышел на свои точки и смог привести нас к победе», – рассказал . Разыгрывающий набрал 15 из 33 очков в 4-й четверти.